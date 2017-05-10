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Симон Петлюра, державний і політичний діяч, публіцист

Китай заявив про успішне випробування ракет нового типу

10 травня, 2017 - 09:22
Фото Reuters

Китай провів випробування ракет нового типу в Бохайській затоці, повідомляє Xinhua.

"Випробування було проведено відповідно до щорічного плану навчань для підвищення бойових навичок військ і їхньої здатності справлятися з загрозами національній безпеці", - йдеться в заяві Міністерства національної оборони КНР

Відзначається, що випробування було успішним.

Дата проведення випробування не називається.

Нагадаємо,раніше Китай заявив, що виступає проти розгортання американської системи ПРО в Південній Кореї.

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