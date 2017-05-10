Макрона офіційно оголосили президентом Франції

Конституційна рада Франції затвердила результати президентських виборів і оголосила Еммануеля Макрона обраним президентом Франції. Про це повідомляє Конституційна рада.

"Конституційна рада проголошує пана Еммануеля Макрона обраним президентом Французької республіки" - сказано в повідомленні.

Він вступить на посаду з дня складення повноважень Франсуа Олландом, який обійматиме посаду не довше 24.00 14 травня.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада готова продовжувати співпрацювати із Францією над втіленням амбітних проектів.