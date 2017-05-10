Міністр юстиції Туреччини обговорив у США екстрадицію Гюлена

Міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг у рамках робочого візиту у Вашингтон провів чотиригодинні переговори з делегацією Міністерства юстиції США щодо екстрадиції проповідника Фетуллахи Ґюлена.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

За повідомленням турецького департаменту, на перемовинах обговорили технічні деталі екстрадиції Ґюлена. При цьому у Мін’юсті Туреччини не уточнили, чи Вашингтон розгляне звернення Анкари.

У перемовинах з турецького боку взяли участь заступник директора департаменту з питань міжнародного права при Міністерстві юстиції Фаріс Карак і три співробітники Генпрокуратури Анкари.

Боздаг також провів 45-хвилинну зустріч з генпрокурором США Джефом Сешнсом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Боздаг поінформує Сешнса про чотири нові досьє щодо "злочинної діяльності" Ґюлена, що були передані турецькою стороною Вашингтону.