МВФ закликав Німеччину збільшити оподаткування заможних

Міжнародний валютний фонд у проекті щорічної доповіді щодо ФРН висловлює незадоволення надто високим рівнем оподаткування бідних верств населення і недостатнє оподаткування багатих. Окрім того, МВФ вважає, що податки на майно у ФРН занадто низькі і закликає Німеччину до активнішої боротьби проти нерівності в країні, передає DW.

Як повідомляє у середу, 10 травня, видання Handelsblatt, МВФ наголошує у проекті, що німецький федеральний уряд повинен більше робити для посилення "інклюзивного зростання".

Серед рекомендацій до уряду ФРН, які містяться у проекті доповіді МВФ та які мають стимулювати економічне зростання у Німеччині, є пропозиція підвищити податки на майно та прискорити підвищення заробітних плат, а також лібералізувати ринок праці та сферу послуг. Крім того, на думку МВФ, для німецької інфраструктури важливим є залучення більшого обсягу інвестицій.

МВФ також закликає ФРН не згортати реформу системи захисту від безробіття, яка, на думку економістів МВФ, значно сприяла рекордному зростанню рівня працевлаштування у ФРН, та, відповідно, економічному зростанню.

Тема підвищення податків на статки заможних людей у Німеччині є також однією з ключових у цьогорічній кампанії перед виборами до Бундестагу. Підвищення рівня оподаткування заможних людей є однією з передвиборчих вимог основного конкурента чинної канцлерки Анґели Меркель - очільника списку соціал-демократів Мартіна Шульца.

Нагадаємо, МВФ погодив оновлений меморандум про співпрацю з Україною.