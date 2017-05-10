На Кіпрі проходять збори ЄБРР, де присутня і делегація з України, - Мінфін

Двадцять шості щорічні збори керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку проходять цими днями в столиці Кіпру Нікосії. Захід триватиме три дні – з 9 по 11 травня. Міністр фінансів Олександр Данилюк на чолі української делегації візьме участь у панельній дискусії «Майбутнє інвестицій в Україну», де учасники обговорюватимуть інвестиційний клімат в Україні та шляхи його покращення. Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства фінансів.

В зборах беруть участь близько двох тисяч учасників. Головна тема цьогорічних зборів - «Досягнення зеленого та інклюзивного економічного зростання. Відповіді на регіональні та глобальні виклики».

В рамках цих зборів Міністр фінансів України Олександр Данилюк також зустрінеться з Президентом ЕБРР Сумою Чакрабарті, Віце-президентом ЄБРР Аленом Пилу, головним економістом ЄБРР Сергієм Гурієвим, Міністром фінансів Республіки Кіпр Харрісом Георгіадісом, представником Казначейства США Клей Бері та іншими представниками країн-членів ЄБРР.

Європейський банк реконструкції та розвитку надає підтримку Україні для впровадження важливих для економіки реформ. Зараз Банк бере участь у десятках проектів в Україні. Більшість з них спрямовані на розвиток приватного сектору та інфраструктури. Загальна сума фінансування для чинних проектів складає близько 4 млрд євро.