Нафта дорожчає через плани Саудівської Аравії скоротити поставки в Азію

Державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) може скоротити поставки нафти в Азію в червні. Результатом цього стало зростання цін на нафту вже сьогодні, передає Укрінформ.

Дані біржових торгів на сайті Investing.com свідчать про те, що на ціну також вплинула опублікована Американським інститутом нафти (API) інформація щодо запасів сировини в США.

Вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,51% - до 48,98 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла на 0,63% - до 46,83 долара за барель.

У вівторок агентство Рейтер повідомило, що Saudi Aramco скоротить поставки нафти в Азії приблизно на 7 мільйонів барелів у червні. "Коли ОПЕК оголосила про скорочення видобутку, Саудівська Аравія швидко повідомила своїм клієнтам в Європі та Сполучених Штатах, що вони отримають менші обсяги сировини", - пише агентство.

В Саудівській Аравії літо - це піковий сезон для попиту на електроенергію, оскільки жителі країни використовують кондиціонери для охолодження будинків та офісів. Таким чином, вони збільшують споживання сировини всередині країни.

Позитивний вплив на торги також чинять дані API, згідно з якими запаси нафти в США за тиждень з 5 травня скоротилися на 5,789 мільйона барелів. Аналітики при цьому очікували зниження індикатора лише на 1,8 мільйона барелів. Запаси бензину за звітний тиждень зросли на 3,169 мільйона барелів, тоді як експерти очікували зниження показника на 700 тисяч барелів. Запаси дистилятів зменшилися за звітний тиждень на 1,174 мільйона барелів, а запаси на найбільшому в США терміналі Cushing - на 133 тисячі барелів.

Зазначимо, що станом на 11.00 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 48.96 долара за барель.