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Симон Петлюра, державний і політичний діяч, публіцист

НАТО може розширити місію в Афганістані, - Столтенберг

10 травня, 2017 - 13:39
Фото Reuters

НАТО проводить оцінку запиту військового керівництва Альянсу щодо надсилання ще кількох тисяч військових до Афганістану.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters.

За його словами, рішення приймуть в найближчі тижні.

"Ми проводимо оцінку цього прохання. Ми приймемо рішення про масштаби місії протягом декількох тижнів, однак про відновлення військової операції в Афганістані не йдеться" - сказав Столтенберг після зустрічі з прем’єром Британії Терезою Мей.

"Це й надалі буде тренувальна, допоміжна і консультативна операція" – зазначив Столтенберг.

В Афганістані налічується 13 тисяч військовослужбовців НАТО, які здебільшого тренують афганських бійців.

Нагадаємо, в Афганістані загинули 807 солдатів та поліцейських за два місяці.

 
              
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