НАТО може розширити місію в Афганістані, - Столтенберг

НАТО проводить оцінку запиту військового керівництва Альянсу щодо надсилання ще кількох тисяч військових до Афганістану.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters.

За його словами, рішення приймуть в найближчі тижні.

"Ми проводимо оцінку цього прохання. Ми приймемо рішення про масштаби місії протягом декількох тижнів, однак про відновлення військової операції в Афганістані не йдеться" - сказав Столтенберг після зустрічі з прем’єром Британії Терезою Мей.

"Це й надалі буде тренувальна, допоміжна і консультативна операція" – зазначив Столтенберг.

В Афганістані налічується 13 тисяч військовослужбовців НАТО, які здебільшого тренують афганських бійців.