Новообраний президент Південної Кореї вступив на посаду

Обраний новим президентом, сьогодні Мун Чже Ін вступив на пост глави держави Південної Кореї. З посиланням на ЗМІ з Сеула передає Укрінформ.

В ході проведених дострокових президентських виборів він набрав понад 41% голосів виборців, за нього проголосували, за даними південнокорейських ЗМІ, майже 13,5 млн людей.

У середу Мун Чже Ін вже на посаді президента відвідав разом з дружиною меморіальне кладовище у столиці.

На церемонії інавгурації у парламенті Мун Чже Ін заявив, що докладатиме всіх зусиль для забезпечення миру на Корейському півострові, а також про готовність відвідати з цією метою Пхеньян "якщо для цього будуть умови".

Зазначимо, що під час своєї передвиборної кампанії,виступаючи перед своїми прибічниками, Мун Чжен Ін заявив, що проводитиме реформи та боротиметься за національну єдність, якщо буде затверджений на президентській посаді. Про це йдеться у повідомленні Deutsche-Welle. Критики звинувачують переможця у надто теплому ставленні до комуністичної Півночі.