Обама боротиметься проти кліматичних змін

Колишній президент США Барак Обама повертається на міжнародну арену, аби боротися проти кліматичних змін.

Про це колишній президент США заявив під час глобального інноваційного саміту із проблем харчів в Італії, передає Еuronews.

За словами Обами, це буде головним пріоритетом його діяльності у наступні 10 років.

"Деякі потоки біженців до Європи викликані не лише конфліктами, але також нестачею харчів. Ця ситуація погіршуватиметься з розвитком кліматичних змін. Тож, якщо не вжити потрібних заходів для сповільнення і припинення цих тенденцій, становище з міграцією, що вже лягає таким тягарем на Європу, далі погіршуватиметься", - заявив Обама

Обама також зазначив, що нинішня адміністрація США Дональда Трампа має інші погляди на кліматичні зміни. Того ж дня у Білому Домі було скасовано на невизначений термін зустріч для обговорення майбутнього виходу США з паризької міжнародної угоди щодо клімату.

Нагадаємо, раніше в ООН повідомили, що голод і недоїдання є основною причиною міграції.