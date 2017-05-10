Обов’язки голови Нацбанку виконуватиме Смолій

Перший заступник голови Національного банку України Яків Смолій виконуватиме обов'язки очільника НБУ з 11 травня 2017 року. Про це повідомили у Нацбанку на сторінці у Facebook.

Зазначається, що сьогодні у голови Національного банку України Валерії Гонтаревої останній робочий день, про що вона оголосила місяць тому.

"Валерія Гонтарева повністю залишає професійні справи у Національному банку та йде у вимушену відпустку, доки Верховна Рада України не прийме рішення щодо її відставки", - повідомили у НБУ.

Відповідно до чинного законодавства рішення щодо відставки голови Національного банку приймає Президент України, а затверджує Верховна Рада України.

"Таким чином, Яків Смолій виконуватиме обов'язки голови Національного банку України до призначення нового голови Національного банку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Валерія Гонтарева подала у відставку 10 квітня.