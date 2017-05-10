Парламент Косова відправив уряд у відставку

Парламент Косова у середу, 10 травня, проголосував за висловлення недовіри уряду прем'єр-міністра Іси Мустафи. Відповідне рішення підтримали 78 депутатів із 120 на підставі того, що члени уряду не спромоглися виконати свої політичні обіцянки.

Таким чином уряд відправляється у відставку, а на країну чекають дострокові вибори, які мають відбутися протягом наступних 45 днів, передає DW.

Як повідомлялося, в останні місяці між Косовом та Сербією наростає напруженість. Наприкінці квітня суд у французькому Кольмарі відмовився задовольняти прохання Сербії щодо екстрадиції колишнього прем'єр-міністра Косова Рамуша Харадіная. Белград вважає останнього воєнним злочинцем та закидає йому низку правопорушень під час конфлікту в регіоні у 1998-99 роках. Харадінай зараз очолює опозиційну партію у Косові.

Незалежність республіки на цей час визнали 113 країн світу. Утім, Сербія, а також Україна, Росія, Китай тощо досі не визнають Косово як незалежну державу.

Нагадаємо, Косово до кінця цього року планує просити про статус кандидата на членство у Європейському союзі.