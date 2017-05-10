Патрулі місії ОБСЄ будуть їздити тільки по дорогах з бетонним покриттям, - Хуг

Через підрив автомобіля Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ 23 квітня в Луганській області патрулі місії в подальшому будуть їздити тільки по дорогах з бетонним покриттям. Про це заявив перший заступник СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.

"Перш за все, інцидент 23 квітня - це не випадковість. Машина нашого патруля наїхала на боєприпас, скоріше за все, міну, яка є зброєю невибіркової дії... Зараз ОБСЄ проводить власне розслідування, і воно вже почалося, його проводить секретаріат ОБСЄ, а не Спеціальна моніторингова місія", - зазначив він.

За словами Хуга, голова ОБСЄ Себастьян Курц поклав на секретаря завдання провести зовнішню експертизу.

"Цей експеримент триває, місія продовжить виконувати свій мандат, але з певними обмеженнями. З великою часткою ймовірності ці обмеження будуть діяти до тих пір, поки ми не побачимо, що сторони зробили певні дії. Патрулювання на даному етапі проводиться тільки на дорогах з бетонним, твердим покриттям. Розглядаються також додаткові заходи, і вони будуть зроблені, якщо того потребуватимуть", - заявив він.

Хуг у черговий раз закликав сторони конфлікту на Донбасі до розмінування територій і дотримання мінських угод.

Як відомо, уранці 23 квітня в районі населеного пункту Пришиб Луганської області, непідконтрольному Києву, імовірно, на міні підірвався автомобіль СММ ОБСЄ, один співробітник місії загинув, ще двоє дістали поранення.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко і канцлер ФРН Ангела Меркель наголосили, що важливо провести розслідування і покарати винних в атаці на патруль ОБСЄ 23 квітня.