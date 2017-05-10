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Помер відомий американський актор і співак Майкл Паркс

10 травня, 2017 - 22:10
Фото: andsoitbeginsfilms.com

Американський актор і співак Майкл Паркс, відомий за роллю шерифа Ерла Макгро у фільмах Квентіна Тарантіно і Роберта Родрігеса, помер 10 травня у віці 77 років.

Про це повідомив його друг, письменник Кевін Сміт на своїй сторінці в Twitter.

"Я ненавиджу те, що змушений повідомити про смерть моєї кінематографічної музи Майкла Паркса. Майкл був і буде завжди..." – йдеться у повідомленні.

Рідні Майкла, дружина і син Джеймс Паркс поки мовчать щодо причин смерті актора.

У фільмографії актора більше 20 кінострічок. Найвідоміші з них: "Твін Пікс", "Від заходу до світанку", "Вбити Білла", "Доказ смерті", "Планета страху", "Джанго звільнений", "Бивень".

Нагадаємо, 30 квітня о 11 годині 45 хвилин на 82-му році життя після важкої і тривалої хвороби помер легендарний український поет Борис Олійник.

Джерело: 112 Україна
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