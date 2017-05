Помер відомий американський актор і співак Майкл Паркс

Американський актор і співак Майкл Паркс, відомий за роллю шерифа Ерла Макгро у фільмах Квентіна Тарантіно і Роберта Родрігеса, помер 10 травня у віці 77 років.

Про це повідомив його друг, письменник Кевін Сміт на своїй сторінці в Twitter.

"Я ненавиджу те, що змушений повідомити про смерть моєї кінематографічної музи Майкла Паркса. Майкл був і буде завжди..." – йдеться у повідомленні.

I hate to report that my cinematic muse #michaelparks has passed away. Michael was, and will… https://t.co/55B8wFPujN

— KevinSmith (@ThatKevinSmith) May 10, 2017