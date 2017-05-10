Порошенко погодив збереження санкцій проти РФ з представниками конгресу США

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США. Про це повідомляє прес-служба президента України.

Глава держави подякував за потужну двопартійну підтримку України з боку Конгресу США у протидії триваючій російській агресії, посиленні обороноздатності нашої країни та впровадженні необхідних внутрішніх реформ.

Порошенко поінформував конгресменів про ситуацію на Донбасі та триваючі провокації і порушення режиму припинення вогню з боку контрольованих Росією бойовиків.

В ході зустрічі було підкреслено необхідність збереження і посилення міжнародних санкцій щодо РФ до повного виконання нею Мінських домовленостей і відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Порошенко висловив сподівання, що Конгрес США буде активно підтримувати Україну й надалі, в тому числі шляхом ухвалення відповідних законів та резолюцій.

Сторони також обговорили посилення співпраці в сфері зміцнення оборонної здатності України протистояти російській агресії.

Нагадаємо, двопартійна група сенаторів США підписала відкритий лист президенту США Дональду Трампу, де закликала провести двосторонні зустрічі з союзниками і партнерами, у тому числі з Україною, і лише потім з Росією.