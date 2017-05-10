Потяг Інтерсіті збив насмерть чоловіка неподалік від Львова, - ГУ поліції області

До Буського управління поліції 9 травня о 22.50 надійшло повідомлення від чергового однієї з залізничних станцій про те, що поблизу станції «Куткір» швидкісний потяг «Хюндай» сполученням «Київ-Львів», рухаючись у напрямку до Львова, смертельно травмував невідомого чоловіка. Таке повідомлення з’вилось на facebook-сторінці сайті Нацполіції у Львівській області.

“Наразі призначено ряд експертиз, проводяться слідчі дії, правоохоронці встановлюють обставини події”, - йдеться у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Зараз призначено ряд експертиз, проводяться слідчі дії, правоохоронці встановлюють обставини загибелі чоловіка та його особу. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.