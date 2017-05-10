Представники МВФ приїдуть в Україну 16 травня, - Рева

У вівторок, 16 травня, до України прибудуть представники Міжнародного валютного фонду. Делегації представлять проект закону про пенсійну реформу, який напередодні узгодили між сторонами. Про це у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

"16 травня вони (представники МВФ – ред.) мають приїхати ще раз, щоб подивитися сам законопроект", - сказав міністр у середу.

За його словами, практично всі деталі проекту пенсійної реформи погоджено з МВФ, і представники Фонду хочуть подивитися, як ці моменти були прописані в законопроекті.

А.Рева зазначив, що незабаром після передачі законопроекту представникам МВФ прем'єр-міністр України Володимир Гройсман представить реформу українській громадськості.

Нагадаємо, МВФ закликав Німеччину збільшити оподаткування заможних.