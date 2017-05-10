Президент Косова вирішив розпустити парламент

Президент Косова Хашим Тачі вирішив розпустити парламент після голосування за вотум недовіри уряду. Про це повідомляє газета Zeri.

В указі про розпуск парламенту йдеться про те, що він набуває чинності з дня його підписання.

Видання повідомляє, що дострокові парламентські вибори повинні бути проведені не раніше 30 днів і не пізніше 45 днів з дати розпуску парламенту.

Чергові вибори у Косові повинні були пройти менше ніж через рік.

Нагадаємо, парламент Косова у середу, 10 травня, проголосував за висловлення недовіри уряду прем'єр-міністра Іси Мустафи. Відповідне рішення підтримали 78 депутатів із 120 на підставі того, що члени уряду не спромоглися виконати свої політичні обіцянки.