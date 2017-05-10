Прокуратура відкрила кримінальне провадження через перевищення влади поліцією у Дніпрі

Прокуратура Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження за фактом перевищення влади службовими особами Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області під час заходів 9 травня у Дніпрі.

Інформацію повідомили у прес-службі прокуратури області 10 травня.

За даними прокуратури, це кримінальне провадження об’єднане з іншими трьома, відкритими за фактами хуліганства, масових заворушень і побиття під час сутичок депутата Дніпропетровської обласної ради.

Розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури області, заявили у відомстві.

Водночас у прокуратурі поки що не назвали точну кількість осіб, доправлених до правоохоронних органів після сутичок. За даними прокуратури, ця інформація «постійно уточнюється».

Нагадаємо, сьогодні вранці міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звільнив головних поліцейських Дніпропетровської області у зв’язку з провокаціями під час акцій до 9 травня у Дніпрі.