Ще 200 родин встановили приватні сонячні електростанції, - Держенергоефективності

Не зважаючи на низку зимово-весняних свят та холодну погоду, в Україні спостерігають підвищення попиту на встановлення сонячних електростанцій. У першому кварталі цього року ще 200 родин почали заробляти на «чистій» електроенергії, повідомляють в управлінні комунікації та зв’язків з громадськістю Держенергоефективності.

«За даними нашого моніторингу, з початку року кількість сонячних панелей, які встановлюють приватні домогосподарства, зросла на 18%, а їхня загальна потужність – на 20%. Такий всезростаючий попит на «чисту» енергію зумовлено запровадженим ще у 2015 році Законом України № 514-VIII та прив’язаним до курсу євро «зеленим» тарифом на закупівлю електроенергії, виробленої сонячними установками потужністю до 30 кВт. Завдяки цьому тарифу родини можуть продавати надлишок виробленої «чистої» енергії у мережу, а отже – заробляти на цьому», –повідомив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Голова Агентства також нагадав, що домогосподарства, які встановили сонячні панелі у 2017 році, можуть реалізувати надлишок згенерованої електроенергії в мережу за ціною 18,09 євроцента за 1 кВт*год.

«Ми вчергове переконуємося у дієвості розробленого спільно з Держенергоефективності Закону України №514-VIII від 04.06.2015 року. Він став потужним стимулом для родин долучатися до альтернативних джерел енергії. З початку дії цього Закону попит на «сонячну» електроенергію щоквартально зростав на 40-50%, а інколи й на 70%. На сьогодні вже більше 1300 сімей фактично повністю забезпечують свої потреби в електроенергії завдяки енергії сонця та ще й щомісяця мають чималий заробіток», - прокоментував Голова Агентства.