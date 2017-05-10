Сьогодні вночі стали відомі імена 10-ти фіналістів Євробачення

Результатом першого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення-2017, що проходить в Україні стало визначення 10-ти фіналістів змагання. Ними стали представники Молдови, Азербайджану, Греції, Швеції, Португалії, Польщі, Вірменії, Австралії, Кіпру та Бельгії. Загалом у півфіналі взяли участь 18 виконавців, передає Радіо Свобода.

Сам фінал відбудеться в суботу, 13 травня. Український гурт O.Torvald на правах господаря та представники країн «Великої п’ятірки» – Великої Британії, Італії, Іспанії, Франції та Німеччини автоматично потрапили до фіналу.

Нагадаємо, раніше ми інформували про промо-ролик про Україну, який зняли до цьогорічного конкурсу.