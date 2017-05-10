США можуть долучитися до "нормандського формату", - Клімкін

Держсекретар США Рекс Тіллерсон виступить адвокатом України у переговорах з Росією, а Вашингтон може долучитися до "нормандського формату".

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який наразі перебуває з офіційним візитом у США, повідомляє ТСН.

Клімкін зазначив, що Тіллерсон добре проінформований про агресію РФ проти України, з ним також обговорювали різні варіанти розв'язання ситуації. Міністр додав, що США, ймовірно, долучаться до України, Німеччини та Франції у переговорах з Росією, але наголосив, що важливий не формат переговорів, а їхня ефективність.

Клімкін залишатиметься у Вашингтоні до сьогоднішнього вечора, коли Рекс Тіллерсон зустрінеться із російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим для обговорення питань України та Сирії. Українську сторону на переговори не запрошували.

"Він (Тіллерсон, - ред.) зараз розуміє не просто загалом логіку нашої спільної позиції, а й усвідомлює деталі. Зараз справа за тим, щоб він тиснув на Лаврова, я дуже сподіваюся, що це йому вдасться... Ми дуже детально поговорили по телефону, можливо, варто буде зустрітися за результатами останніх контактів з російською стороною", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, Клімкін знаходиться з робочим візитом у Вашингтоні. Він збирається обговорити безпекову ситуацію на сході України та її вплив на ситуацію в Європі.