Став відомий порядок виступів учасників другого півфіналу Євробачення

Завтра, 11 травня о 22:00 відбудеться другий півфінал Євробачення-2017, який транслюватиметься у прямому ефірі, організатори на офіційному сайті відомства оприлюднили порядок виступів учасників другого півфіналу Євробачення-2017.
Зі своїми півфінальними виступами на головну сцену Євробачення-2017 вийдуть представники 18 країн-учасниць.
Повідомляється, що артисти виходитимуть на сцену МВЦ у такому порядку:
1.Сербія,
2.Австрія,
3.Македонія,
4.Мальта,
5.Румунія,
6.Нідерланди,
7.Угорщина,
8.Данія,
9.Ірландія,
10.Сан-Марино,
11.Хорватія,
12.Норвегія,
13.Швейцарія,
14.Білорусь,
15.Болгарія,
16.Литва,
17.Естонія,
18.Ізраїль.
Нагадаємо, сьогодні вночі стали відомі імена 10-ти фіналістів Євробачення.
Джерело: УНН