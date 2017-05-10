Став відомий порядок виступів учасників другого півфіналу Євробачення

Завтра, 11 травня о 22:00 відбудеться другий півфінал Євробачення-2017, який транслюватиметься у прямому ефірі, організатори на офіційному сайті відомства оприлюднили порядок виступів учасників другого півфіналу Євробачення-2017.

Зі своїми півфінальними виступами на головну сцену Євробачення-2017 вийдуть представники 18 країн-учасниць.

Повідомляється, що артисти виходитимуть на сцену МВЦ у такому порядку:

1.Сербія,

2.Австрія,

3.Македонія,

4.Мальта,

5.Румунія,

6.Нідерланди,

7.Угорщина,

8.Данія,

9.Ірландія,

10.Сан-Марино,

11.Хорватія,

12.Норвегія,

13.Швейцарія,

14.Білорусь,

15.Болгарія,

16.Литва,

17.Естонія,

18.Ізраїль.

Нагадаємо, сьогодні вночі стали відомі імена 10-ти фіналістів Євробачення.