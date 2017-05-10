Техніку з гарантійним талоном тепер продаватимуть із фіскальним чеком

Ціни на техніку не підвищаться, а якщо покупець побачить зростання її вартості - значить, раніше вона незаконно ввозилась в Україну. З 8 травня складна техніка з гарантійним талоном в Україні мала продаватися з фіскальним чеком. Саме з цього дня набула чинності постанова Кабміну від 16 березня 2017 року №231, визначивши перелік з понад 300 найменувань товарів, на які поширюється ця вимога.

В основному постанова пошириться на велику побутову техніку, до якої має бути гарантійний талон. Мова йтиме про холодильники, плити, насоси, котли, кондиціонери, пральні машини, пилососи, бойлери, принтери, сканери, ноутбуки, телефони, телевізори.

Рішення про продаж складної техніки на гарантії з обов'язковою видачею фіскального чека спрямоване на зменшення тіньового ринку електротехніки в Україні, який, за даними GFK, досягає в Україні 25%. Кожен п'ятий ноутбук завезений в Україну незаконно, не має всіх необхідних сертифікацій і не адаптований під роботу в Україні. Ось чому наявність у покупця фіскального чека (розрахункового документа з усіма реквізитами, необхідними для ідентифікації продавця) покаже походження техніки, буде підтвердженням факту покупки товару і допоможе захистити право покупця на гарантійне обслуговування, що особливо важливо для технічно складних товарів.

При цьому продаж складної техніки з фіскальним чеком підвищить конкуренцію легальних імпортерів, що дозволить у гонитві за лояльністю покупця знизити ціни. "Обов'язкове використання касових апаратів позитивно вплине на зростання частки офіційного ринку техніки, а отже - і на зменшення вартості продукції", - говорить Вікторія Куликова, менеджер комітету ритейлерів у Європейській Бізнес Асоціації. Зараз же якщо де й підніметься ціна, то тільки на сертифікований товар, який продається без обліку, без гарантій і невідомо як завезений в Україну. "Ціни підвищаться тільки там, де повністю контрабандний ринок", - вважає економіст Гліб Вишлінський.

Також нововведення припинить зловживання з ухилянням від податків на ринку техніки, так як часто великі гравці ринку реалізують товар не від власної особи, а від ФОПів на "спрощенці". Введення касового контролю припинить такі трюки, а заодно допоможе вивести великі гроші з чорного ринку валюти і мінімізувати корупційні ризики в цьому секторі ринку.

- Безкоштовно працювати за такими схемами державні органи не стануть, тому різниця в ціні між офіційним і неофіційним товаром йде на хабарі податковим та митним фахівцям, хто захищає такий незаконний імпорт в Україну, - говорить Гліб Вишлінський, експерт РПР, виконавчий директор Центру економічної стратегії.

Справжніх малих підприємців зміна не стосуватиметься, адже з фінального списку техніки завдяки активістам робочої групи при Державній регуляторної службі України були виключені елементарні побутові прилади - флешки, плеєри, пічні решітки, настільні ігри, бігуді, візки тощо, тобто та продукція, яка часто продається представниками мікробізнесу, який торгує за спрощеною системою оподаткування на ринках і розкладках.