Трамп нагадав Лаврову про відповідальність Москви щодо виконання мінських угод

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим наголосив на відповідальності Москви щодо виконання мінських угод.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Білого дому за результатами зустрічі Лаврова і Трампа, яке наводить канал ABC News.

"Президент підняв питання України, висловив відданість своєї адміністрації бути і надалі залученою до врегулювання конфлікту, а також наголосив на відповідальності Росії повною мірою виконувати Мінські угоди" - заявили у Білому домі.

Також, згідно з повідомленням, Трамп підкреслив "необхідність працювати разом, щоб покласти край конфлікту в Сирії, зокрема, звернувши увагу на необхідність стримувати режим Асада і Іран".

"Президент також підкреслив своє бажання вибудувати добрі відносини між США та Росією", — йдеться в повідомленні Білого дому.

Як повідомлялося, 10 травня у Білому домі відбулися зустрічі глави МЗС РФ Сергія Лаврова з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном і президентом Дональдом Трампом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення про звільнення голови ФБР Джеймса Комі та пообіцяв замінити його кимось "набагато кращим".