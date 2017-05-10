Трамп прокоментував звільнення голови ФБР

Президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення про звільнення голови ФБР Джеймса Комі та пообіцяв замінити його кимось "набагато кращим".

Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter.

"Комі втратив довіру майже всіх у Вашингтоні, республіканців і демократів. Коли все заспокоїться, вони мені подякують!", - написав Трамп.

Він також зазначив, що демократи свого часу закликали звільнити Комі.

Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп відсторонив директора ФБР Джеймса Комі від виконання своїх обов'язків.