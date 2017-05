Трамп прокоментував звільнення голови ФБР

Президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення про звільнення голови ФБР Джеймса Комі та пообіцяв замінити його кимось "набагато кращим".

Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter.

"Комі втратив довіру майже всіх у Вашингтоні, республіканців і демократів. Коли все заспокоїться, вони мені подякують!", - написав Трамп.

Він також зазначив, що демократи свого часу закликали звільнити Комі.

Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп відсторонив директора ФБР Джеймса Комі від виконання своїх обов'язків.

Comey lost the confidence of almost everyone in Washington, Republican and Democrat alike. When things calm down, they will be thanking me!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2017 г.