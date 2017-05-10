Трамп звільнив директора ФБР

Президент США Дональд Трамп відсторонив директора ФБР Джеймса Комі від виконання своїх обов'язків. Про це повідомляє Reuters.

Рішення глава держави прийняв за рекомендацією генерального прокурора США Джеффа Сешнса і його заступника Рода Розенштайна.

Трамп у листі до голови бюро написав, що прийняв таке рішення через те, що Комі не здатний ефективно керувати відомством.

"Дуже важливо, щоб ми знайшли нове керівництво для ФБР, яке відновить суспільну довіру і впевненість у його життєво важливій місії правоохоронних органів", - йдеться у тексті листа.

Комі керував розслідуванням щодо ймовірного втручання Росії у президентські вибори у США.