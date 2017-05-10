У Китаї чоловік з ножем порізав 18 людей

У Чанчуні на півночі Китаю 50-річний чоловік із ножем напав на людей на міській вулиці та поранив 18 осіб. Про це повідомляє Associated Press.

Інцидент трапився 9 травня. Правоохоронці підстрелили нападника, після чого його вдалося затримати.

За даними поліції, життя постраждалих поза загрозою, 50-літній чоловік не зміг завдати небезпечних поранень.

Рідні нападника повідомили, що раніше він проходив у медзакладі лікування від психічних розладів.

Нагадаємо, Китай провів випробування ракет нового типу в Бохайській затоці.