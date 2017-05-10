У Луцьку урядова комісія вирішує проблему з відходами ковельського ветсанзаводу

Сьогодні вранці у Волинській облдержадміністрації розпочалася робоча нарада за участю першого віце-прем'єр-міністра України Степана Кубіва. Вже більше місяця регіон потрясають протести мешканців районів, які сусідять з Ковельським ветсанзаводом. На цьому державному підприємстві зібрали рештки тварин з усієї України, які не переробляють. Завод стоїть. А на Волині – загроза екологічного та соціального лиха, бо підприємство потайки позбувається смердючих решток тварин і вивозить їх на поля, у ліси, в кар’єри сусідніх населених пунктів. Ще на початку квітня з протестом проти захоронення тваринних решток на їхній території виступила Люблинецька об’єднана територіальна громада. Кілька останніх діб мешканці сіл поблизу Ковеля вдень і вночі перекривають траси. Люди вимагають одного: цивілізованого захоронення відходів заводу. Мешканці ж Ковеля, які мешкають поблизу підприємства, вимагають його повного закриття, бо вважають, що саме таке сусідство сприяє масовим захворюванням серед них. Наразі людям почали централізовано завозити питну воду.

На нараді в ОДА Степан Кубів повідомив, що є плани захоронення відходів на території військового полігону «Повурськ». Про це він після повернення у Київ говоритиме з керівництвом Міністерства оборони. Натомість представники громадськості і ковельський міський голова Олег Кіндер вимагають від урядовців відповіді, куди вже сьогодні вивезти відходи, завезені 15-ма машинами кілька днів тому на людські паї у Поворській ОТГ. Що й спонукало громаду, зневірену у місцевій владі, заблокувати в їзди-виїзди як до Ковеля, так і до сусіднього Турійська, де люди також не хочуть, аби мертвеччину скидали за кілометр від районної лікарні... Нагадаємо, що питання з відходами мусується вже більше місяця, були звернення в усі центральні органи влади, але остання втрутилася в ситуацію лише тепер.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк