У Львові дерева прикрасили вишиваним принтом

Сьогодні, 10 травня, у парку "На валах", що поблизу Львівської ОДА, відбувся флеш-моб присвячений фестивалю вишиванки. За задумом організаторів дерева у парку прикрасили вишиваним принтом.

Таким чином організатори почали готувати львів'ян до святкування всесвітнього Дня вишиванки. Цього року його святкуватимуть 18 травня. На їх думку, даний флеш-моб має посилити у людей гордість та пошану до національного одягу та спонукатиме частіше вдягати вишиванку.

Крім того таке декорування дерев має і інформаційно-просвітницьку мету. Адже на деревах зображені вишивки із усіх регіонів України. А на території скверу стоять стенди із інформацією про них. Тому львів'яни та гості міста зможуть ознайомитися з ними наочно.

Уже 18 травня у Львові передбачено ряд святкових заходів присвячених Дню вишиванки. Найцікавішими із них має бути парад вишиванок та рекорд із розрізання найбільшого пляцка-вишиванки.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів