У Мексиці через вибухи на складі піротехніки загинули 11 дітей

Щонайменше 14 людей загинули, включно з 11 неповнолітніми, внаслідок вибуху, що стався на складі піротехніки у штаті Пуебла в центральній частині Мексики.

Про це повідомляє Euronews.

Понад два десятки людей отримали поранення і доправлені до лікарень.

Феєрверки готувалися до свята на честь святого покровителя цієї місцевості.

Одна з ракет влучила у склад, де зберігалися інші заряди. Це призвело до потужного вибуху.

Нагадаємо, у квітні щонайменше 35 людей загинули у Мексиці внаслідок насильства в наркобізнесі.