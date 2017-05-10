У Миколаєві побилися воїни-афганці й учасники АТО

У Миколаєві сталася бійка між воїнами-афганцями та представниками нацкорпусу "Азов" й учасниками АТО.

Про це повідомляє Укрінформ.

Наразі біля приміщення у центрі Миколаєва, де відбувся інцидент, знаходиться поліція та два автобуси зі спецпризначенцями, всередину нікого не пускають.

"Ми прийшли до афганців поспілкуватися щодо вчорашнього інциденту під час святкування Дня перемоги. Але розмови не вийшло. Вони повели себе агресивно, взяли палиці, кийки і спровокували бійку", - зазначив представник "Азова" Денис Янтар.

У результаті бійки постраждало кілька осіб з обох сторін – їм викликали швидку.

Напередодні у Миколаєві під час святкування 9 травня відбулася сутичка між громадськими активістами і воїнами-афганцями та ветеранами МВС, які організували свою святкову ходу. Активістам не сподобалося те, що в колоні були люди з комуністичною символікою та георгіївськими хрестами на грудях. Конфлікт швидко припинила поліція.