У Німеччині проводять масштабну антитерористичну операцію

Зранку у середу, 10 травня, у німецькому місті Лейпцигу сили спецпризначення поліції під керівництвом Федеральної прокуратури Німеччини провели масштабний антитерористичний рейд у трьох районах міста.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
У результаті секретної спецоперації, якою керувала федеральна прокуратура ФРН, провели обшук щонайменше у трьох будинках, у результаті чого було затримано кілька підозрюваних ісламістів.
У прокуратурі повідомили, що рейди у Лейпцигу були здійснені в рамках "операції національного масштабу, якою керую генеральна прокуратура".
За даними місцевого видання, затримані у Лейпцигу підозрюються у зв'язках з терористичним угрупованням "Ісламська держава" та інших терористичних організаціях, які діють на території Сирії.
У федеральній прокуратурі країни повідомили, що, окрім федеральної землі Саксонія, де розташований Лейпциг, рейди пройшли також у Берліні, Баварії та Сансонії-Ангальт.
Нагадаємо, напередодні у Німеччині через підозру у тероризмі затримали офіцера Бундесверу.