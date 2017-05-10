У Німеччині проводять масштабну антитерористичну операцію

Зранку у середу, 10 травня, у німецькому місті Лейпцигу сили спецпризначення поліції під керівництвом Федеральної прокуратури Німеччини провели масштабний антитерористичний рейд у трьох районах міста.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У результаті секретної спецоперації, якою керувала федеральна прокуратура ФРН, провели обшук щонайменше у трьох будинках, у результаті чого було затримано кілька підозрюваних ісламістів.

У прокуратурі повідомили, що рейди у Лейпцигу були здійснені в рамках "операції національного масштабу, якою керую генеральна прокуратура".

За даними місцевого видання, затримані у Лейпцигу підозрюються у зв'язках з терористичним угрупованням "Ісламська держава" та інших терористичних організаціях, які діють на території Сирії.

У федеральній прокуратурі країни повідомили, що, окрім федеральної землі Саксонія, де розташований Лейпциг, рейди пройшли також у Берліні, Баварії та Сансонії-Ангальт.