У рамках акції на Київському водосховищі встановили 2,5 тис. нерестових гнізд

На Київському водосховищі під гаслом "Простягни руку допомоги рибі!" пройшла акція, під час якої встановили 2,5 тисяч штучних нерестових гнізд.

Про це повідомляє прес-служба Асоціації рибалок України.

З ранку інспектори рибоохорони провели контрольний рейд по очищенню акваторії від можливих браконьєрських сіток, щоб підготувати акваторію до установки штучних природних нерестовищ. Гнізда допомагали промисловими підприємствами виготовляти учні Лебедівської середньої школи і Скандинавської Київської гімназії.

Голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков пояснив, що на одне стандартне штучне нерестове гніздо плотва і лящ відкладають в середньому 2 млн ікринок, з яких вийде 400 дорослих риб.

Зазначимо, Держрибагентство в Києві та Київській області забороняє вилов риби у зв’язку з її нерестом з 1 квітня по 9 червня на Київському та Канівському водосховищах.

"Дуже важливо для України і рибної галузі зокрема, підтримка стабільних запасів рибних ресурсів у водоймах, і системний підхід до їхнього збереження. Сьогодні не простий час у наших водойм з багатьох причин, тому установка штучних нерестових гнізд вкрай важлива для допомоги рибі", - розповів глава Агентства рибного господарства України Ярема Ковалів.