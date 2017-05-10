У Туреччині не приймуть рішення США щодо надання зброї курдам у Сирії, - Джаніклі

Член НАТО Туреччина заявляє, що рішення США про озброєння курдських бійців, які воюють проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Сирії, є «неприйнятним», застерігаючи, що така політика «невигідна нікому», передає Радіо Свобода.

Як заявив 10 травня віце-прем’єр-міністр Туреччини Нуреттін Джаніклі, Анкара сподівається, що США припинять політику підтримки «Загонів народної самооборони» (YPG).

«Ми не можемо прийняти присутність терористичних організацій, що загрожуватимуть майбутньому Турецької держави», – сказав Джаніклі телеканалу A Haber. Зі свого боку, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час свого візиту до Чорногорії 10 травня заявив, що будь-яка зброя, яку має YPG, становить «загрозу» для Туреччини.

Напередодні США погодилися надати зброю найбільшому опозиційному об’єднанню курдів у Сирії в їхній боротьбі проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» у час, коли наближається очікувана операція з метою вибити бойовиків «Ісламської держави» з їхньої твердині, міста Ар-Ракка на півночі Сирії, що стало для них «столицею».

«Ми хочемо запевнити народ і уряд Туреччини, що США прагнуть відвернути додаткові загрози безпеці і захистити нашого союзника в НАТО», – відреагувала на ситуацію речниця Міністерства оборони США Дейна Вайт.