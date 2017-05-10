У Вінниці батьки школярів виступили проти виселення дитячої бібліотеки, що в центрі міста

Вінницька обласна дитяча бібліотека імені Івана Франка мусить за три місяці звільнити більшу частину свого приміщення. 27 квітня виконком Вінницької міської ради ухвалив рішення, яким продовжив договір оренди для бібліотеки лише до 31 липня 2017 року. Вивільнене приміщення, яке належить територіальні громаді Вінниці, міська влада прагне використати для розширення експозиції Музею української марки. Він також розташований у цій будівлі, але поверхом нижче. Приміщення для бібліотеки мусить шукати облдержадміністрація, оскільки це заклад обласного підпорядкування. Така ситуація обурила батьків юних читачів. Сьогодні в вони прийшли до Вінницької міської ради, щоб відстояти дитячу бібліотеку і залишити її у нинішньому приміщенні.

«Цього року бібліотеці імені Франка виповнюється 90 років. Увесь цей час вона була розташована у приміщенні на вулиці Соборній. Лише гітлерівці виселили її із рідних стін і влаштували там їдальню, – розповідає мама семикласника Вадима пані Тетяна. – Мій син ходить сюди з 5 років, як тільки навчився читати. У бібліотеці є книги різної тематики. Проводяться заходи, лекторій, інтерактивні заняття. Якщо її перенести із центру міста, то вона втратить своїх читачів. А їх тисячі і приїздять до бібліотеки вони не лише з різних куточків Вінниці, але й області».

Нині дитяча бібліотека займає 700 квадратних метрів. Відповідно до рішення виконкому міськради заклад має вивільнити майже половину від зайнятої площі, а саме відділ книгозберігання, де зберігається 80 % від загальної кількості книг бібліотеки. Куди їх перенести, ніхто не знає, та й про альтернативне приміщення чиновники не беруться говорити. Заступник міського голови Сергій Матусяк, який вийшов до протестувальників намагався пояснити, що експозиції Музею української марки потребує розширення. Нині вона презентує лише 1 % від загального фонду. Колекція містить поштові марки, які варті уваги громадськості. А враховуючи те, що бібліотека – заклад обласного рівня, рівнозначне приміщення – і за площею, і за ремонтом – для неї мусить шукати облдержадміністрації.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано автором