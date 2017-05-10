У Запоріжжі аеропорт відкрив злітно-посадкову смугу за 30 млн

Комунальне підприємство Запорізької міськради "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" після реконструкції відкрило нову бетоновану злітно-посадкову смугу. Про це повідомляє прес-служба мерії.

За даними відомства, вартість робіт склала 30 млн гривень, з яких 20 млн виділила міськрада, 10 млн - власні кошти аеропорту.

Зокрема, на 14 тис. кв. м злітно-посадкової смуги укладено нове покриття.

Ремонт дозволить продовжити термін безпечної експлуатації злітно-посадкової смуги мінімум на 2 роки.

10 травня з аеропорту Запоріжжя були здійснені рейси у Київ, Анталію і Мінськ.

Нагадаємо, турецький лоукостер Pegasus Airlines з 29 травня переведе рейси Київ - Анкара на щоденну основу, збільшивши частоту польотів з нинішніх чотирьох рейсів на тиждень.