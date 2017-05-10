Україна прагне розширити військову співпрацю з Туреччиною, - Полторак

Україна зацікавлена у розширенні військового співробітництва з Туреччиною як на двосторонній, так і на багатосторонній основі.

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Йонетом Джаном Тезелем, передає прес-служба Міністерства оборони України.

Полторак відзначив темпи активізації співпраці між Україною та Туреччиною в оборонній сфері, у тому числі в галузі військово-технічного співробітництва.

"Туреччина для України є перевіреним стратегічним партнером. Українська сторона зацікавлена у розширенні військового співробітництва як на двосторонній, так і на багатосторонній основі", - сказав міністр оборони України.

У свою чергу посол Туреччини зазначив, що Україна і Туреччина фактично перебувають на початку нової стадії співробітництва в оборонній сфері.

У відповідь Полторак висловив переконання, що ця співпраця між обома державами нарощуватиметься і відбуватиметься на засадах відкритості і прозорості.

Крім того, під час зустрічі турецьку сторону поінформували про поточну ситуацію на сході України, а також про хід проведення реформ в українському оборонному відомстві.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що співпраця з Росією важлива для Анкари, але вона не передбачає перегляду позиції країни щодо конфліктів в Україні та Грузії.