Уряд не підвищуватиме пенсійний вік, - Розенко

Пенсійна реформа, яку розробляє Кабінет міністрів, не передбачає підвищення пенсійного віку.

На цьому наголосив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, повідомляє Урядовий портал.

"Уряд розробляє свою концепцію і напрацьовує варіант пенсійної реформи, але в ньому ви точно не побачите підвищення пенсійного віку. Підвищення пенсійного віку в найближчі роки в Україні не буде", - сказав Розенко.

Коментуючи інформацію щодо вимог Міжнародного валютного фонду про підвищення пенсійного віку, він зазначив, що є різниця між тим, чого хоче МВФ, і тим, про що уряд України домовляється з фондом.

"Стаття в інтернет-виданні або газеті, безумовно, може бути точкою зору групи експертів МВФ, але у нас є офіційний документ, який називається "лист про наміри", де виписані основні принципи, за якими ми будемо працювати. В останньому підписаному документі немає жодної згадки про підвищення пенсійного віку. Тому я б не говорив: "або кінець співпраці з МВФ, або підвищення пенсійного віку". Так питання не стоїть. Передбачається подальше співробітництво з МВФ і проведення пенсійної реформи", - пояснив віце-прем’єр-міністр.

Нагадаємо, раніше директор європейського департаменту МВФ Пол Томсен заявив, що підвищення ефективного пенсійного віку є критично важливим для продовження співпраці України і Міжнародного валютного фонду.