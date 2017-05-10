Уряд виділив майже 200 млн гривень на систему захисту для складів боєприпасів

Кабмін виділив майже 200 млн гривень на підвищення рівня захищеності об'єктів зберігання боєзапасу ЗСУ. Відповідне рішення опубліковано на сайті уряду.

Відзначається, що грошові кошти (199 млн гривень) виділено з резервного фонду Державного бюджету. Дане розпорядження дозволить Міноборони виконати першочергові заходи щодо забезпечення захищеності 11 об'єктів зберігання боєзапасу Збройних сил України протягом 2017 року.

У повідомленні також уточнюється, що виділені гроші дозволять удосконалити систему охорони та оборони певних 11 військових частин, провести укриття і належне зберігання боєприпасів, забезпечити підвищення рівня вибухопожежобезпеки, в тому числі за рахунок придбання пожежної техніки (пожежних танків, автомобілів тощо).

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр Павло Розенко наголосив, що пенсійна реформа, яку розробляє Кабінет міністрів, не передбачає підвищення пенсійного віку.