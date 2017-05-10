В анексованому Криму сьогодні продовжать слухання справи Миколи Семени

Сьогодні в анексованому Криму має відновитися суд у кримінальній справі стосовно кримського журналіста Миколи Семени. Українському журналісту загрожує можливість стати черговим політв’язнем кремлівської машини. Засідання заплановане на 14:00 , передає Радіо Свобода.

Нагадаємо, що 3 травня , коли відбулось попереднє засідання, неявка свідків обвинувачення спровокувала перенесення засідання на сьогодні.

Окупаційна влада, встановлена Кремлем у Криму, звинувачує Семену в тому, що в одній з його статей міститься заклик до порушення територіальної цілісності Росії. Семена наполягає на тому, що статус Криму був і залишається спірним, і що він має право відкрито висловлювати свою думку.

Якщо Семену засудять, йому загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення.

Сполучені Штати, Європейський союз, Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та міжнародні спостерігачі за ЗМІ висловили занепокоєння у зв’язку з судовим переслідуванням Семени. Активісти заявляють, що його судовий процес є частиною тиску Росії на незалежні засоби масової інформації та на інакомислення після захоплення Криму Москвою.

Міністерство закордонних справ України закликає російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, і зокрема Миколи Семени.