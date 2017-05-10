В Україні 8-9 травня затримали 89 осіб

В Україні 8 і 9 травня були затримані 89 осіб, відкрито 8 кримінальних справ.

Про це повідомив заступник глави Національної поліції Олександр Фацевич, передає прес-служба МВС.

"За різноманітні правопорушення до відділків поліції були запрошені 89 осіб. Крім того, поліцейськими у п’яти регіонах держави відкрито вісім кримінальних проваджень", - повідомив він.

За словами Фацевича, на території України 8 та 9 травня відбулося понад 2 тисячі масових заходів, участь у яких взяли близько 700 тисяч громадян. Публічну безпеку та порядок в ці дні забезпечували понад 30 тисяч поліцейських та 3,5 тисячі військовослужбовців Національної гвардії.

Нагадаємо, сьогодні вранці міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звільнив головних поліцейських Дніпропетровської області у зв’язку з провокаціями під час акцій до 9 травня у Дніпрі.