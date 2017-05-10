В Україні у квітні інфляція сповільнилася до 0,9%

У квітні в Україні інфляція сповільнилася до 0,9%. Про це повідомляє Держстат.

За даними статистики, ціни на споживчому ринку в Україні у квітні порівняно з попереднім місяцем зросли на 0,9%, а з початку року - на 4,9%.

Як відомо, в березні інфляція склала 1,8%, а з початку року була зафіксована на рівні 3,9%.

Згідно з прогнозами НБУ, за підсумками року інфляція в Україні складе 9,1%.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявив, що пенсійна реформа, яку розробляє Кабінет міністрів, не передбачає підвищення пенсійного віку.