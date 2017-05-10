Віце-канцлер Австрії подав у відставку

Віце-канцлер та міністр економіки Австрії Райнгольд Міттерленер оголосив про свою відставку з посади в уряді, а також про складання з себе повноважень лідера правоцентристської Австрійської народної партії (АНП).

"Я вважаю, що цього досить", - заявив політик у середу, 10 травня, у Відні, додавши, що його робота стала "безрадісною та даремною", інформує агентство dpa.

Рішення Міттерленера припало на період напружених відносин між АНП та її старшим партнером по коаліції, Соціал-демократичною партією Австрії (СДПА), представник якої Крістіан Керн очолює уряд. Як зазначає агентство, у результаті звільнення Міттерленера з посади голови АНП партію може очолити нинішній міністр закордонних справ країни, 30-річний Себастіан Курц, який є одним з найпопулярніших політиків в Австрії.

Австрійська так звана велика коаліція в складі СДПА і АНП, яка працює з 2013 року, опинилась в серйозній кризі після ультиматуму федерального канцлера Крістіана Керна, який 25 січня 2017 року погрожував припинити співпрацю з партнерами по коаліції, якщо сторони не зможуть створити передумов для конструктивного діалогу. Проте політичним силам наприкінці січня вдалось домовитись та затвердити програму роботи на наступні півтора року - до осені 2018 року, коли в країні заплановані чергові вибори в двопалатний австрійський парламент.

У разі розвалу парламентської коаліції на країну чекатимуть дострокові парламентські вибори, на яких, згідно з опитуваннями соціологів, перше місце мають шанс здобути праві популісти з Австрійської партії свободи. Нещодавно канцлер країни Крістіан Керн заявив, що виступає проти дострокових виборів, проте водночас зазначив, що якщо АНП ухвалить рішення про вихід з коаліції, він не зможе силою втримати партнерів.