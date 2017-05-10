ЄБРР продовжить обмеження на фінансування проектів у Росії, - Данилюк

У ЄБРР підтримали обмеження проектів банку в Росії.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр фінансів України Олександр Данилюк.

За його словами, на засіданні Ради Керуючих ЄБРР Російська Федерація спробувала досягти скасування обмежень на фінансування проектів у РФ. Ці обмеження було введено в 2014 році.

Російська сторона у своєму зверненні посилалася на те, що обмеження шкодять приватному сектору економіки Росії та нібито негативно впливають на результати роботи Банку.

"У свою чергу, у своєму виступі я наголосив, що ситуація, коли один акціонер ЄБРР здійснює військову агресію проти іншого акціонера, є грубим порушенням норм міжнародного права та є неприпустимою. Крім того, військова та економічна агресія Росії проти України наносить шкоду не тільки Україні, але і Росії, включаючи і приватний сектор, про який так "хвилювався" представник РФ. Я також підкреслив, що необхідно продовжити обмежувальні заходи Банку проти Росії", - написав міністр.

На засіданні абсолютна більшість акціонерів підтримали продовження обмежень щодо проектів ЄБРР у Росії, повідомив Данилюк.

Раніше повідомлялося, що двадцять шості щорічні збори керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку проходять цими днями в столиці Кіпру Нікосії.