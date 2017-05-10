ЄС остаточно затвердить безвізовий режим для України 17 травня

Президент Європарламенту та посол головуючої в Євросоюзі Мальти остаточно затвердять безвізовий режим для України 17 травня.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерело у дипломатичних колах у Брюсселі.
За словами дипломата, у Страсбурзі церемонію підписання законодавчого регламенту планує відвідати президент України Петро Порошенко.
"Церемонія підписання попередньо запланована на 17 травня у Страсбурзі. Очікується, що у цей день Страсбург відвідає президент України Петро Порошенко", - розповів співрозмовник агентства.
Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що з 11 червня українці зможуть подорожувати до країн ЄС без віз.
Джерело: Укрінформ