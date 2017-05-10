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ЄС остаточно затвердить безвізовий режим для України 17 травня

10 травня, 2017 - 13:16
Фото Миколи Тимченка, "День"

Президент Європарламенту та посол головуючої в Євросоюзі Мальти остаточно затвердять безвізовий режим для України 17 травня. 

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерело у дипломатичних колах у Брюсселі.

За словами дипломата, у Страсбурзі церемонію підписання законодавчого регламенту планує відвідати президент України Петро Порошенко.

"Церемонія підписання попередньо запланована на 17 травня у Страсбурзі. Очікується, що у цей день Страсбург відвідає президент України Петро Порошенко", - розповів співрозмовник агентства.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що з 11 червня українці зможуть подорожувати до країн ЄС без віз.

 

Джерело: Укрінформ
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