ЄС остаточно затвердить безвізовий режим для України 17 травня

Президент Європарламенту та посол головуючої в Євросоюзі Мальти остаточно затвердять безвізовий режим для України 17 травня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерело у дипломатичних колах у Брюсселі.

За словами дипломата, у Страсбурзі церемонію підписання законодавчого регламенту планує відвідати президент України Петро Порошенко.

"Церемонія підписання попередньо запланована на 17 травня у Страсбурзі. Очікується, що у цей день Страсбург відвідає президент України Петро Порошенко", - розповів співрозмовник агентства.