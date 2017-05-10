Завтра Конституційна комісія розгляне кримське питання, - Чубаров

Завтра, 11 травня, об 11.30 відбудеться засідання Конституційної комісії. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, глава Меджлісу Рефат Чубаров.

"У порядку денному обговорення питання порядку опрацювання змін та доповнень до Конституції України щодо Автономної Республіки Крим",- йдеться у повідомленні.

При цьому він не виключає, що результатом засідання стане створення робочої групи, яка розроблятиме зміни та доповнення до Розділу Х Конституції України "Автономна Республіка Крим", і "візьметься за правове розв’язання низки інших питань, що з цього витікатимуть".

Нагадаємо, під час обшуку в будинку голови Судацького районного меджлісу Ільвера Аметова, 8 травня, силовики побили його сина й відвезли в невідомому напрямку.