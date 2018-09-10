Американець побив рекорд швидкості на горілчаному "супербайку"

Двадцятишестирічний житель американського штату Монтана Райан Монтгомері встановив рекорд швидкості на горілчаному "супербайку". Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що рекорд швидкості був встановлений 26 серпня в Бонневілль. Монтгомері вдалося розігнатися до 113 миль на годину (близько 180 км/год).

Перед змаганнями американець кілька місяців лагодив свій "cтаренькій Yamaha XS650 родом з 1980-х". Раніше Монтгомері ніколи не брав участі в гонках.

Разом з цим, американець святкував перемогу недовго. Вже через три дні інші ентузіасти змогли розігнати Honda CB750 1974 року виготовлення до 140 миль на годину (230 км/ч). Щоправда, паливо в Honda було звичайне.

Як повідомлялося, у серпні український спортсмен і президент Київського міського автомотоклубу Сергій Малик встановив рекорд швидкості на озері Бонневіль в США. На спеціально підготовленому електричному мотоциклі Dnepr Electric Сергій Малик він розвинув швидкість 104,78 миль на годину (168 км/год).