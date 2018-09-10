Асад дозволив військам застосувати хімзброю в Ідлібі, - розвідка США

Президент Сирії Башар Асад дозволив своїм військам в ході атаки в провінції Ідліб застосувати хлор. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на представників американської адміністрації.

Як зазначається, дані про те, що Асад дозволив застосовувати хлор при наступальних операціях, отримані розвідкою США.

Раніше спецпредставник США по Сирії Джим Джеффрі заявив про те, що у США є докази, що на сирійський Ідліб готується хімічна атака.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп заявив про те, шо Штати будуть "дуже злі", якщо в сирійській провінції Ідліб відбудеться насильство і застосування хімічної зброї: "Вони, сподіваюся, буде дуже, дуже розсудливими та обережними, тому що світ стежить. Не може бути бійні. Якщо буде бійня, світ буде дуже, дуже сердитий. І Сполучені Штати будуть злитися".