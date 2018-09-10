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ЦРУ задіє в Нігері аеропорт для нанесення авіаударів по терористах в Лівії, - ЗМІ

10 вересня, 2018 - 10:58
Фото з відкритих джерел

Працівники Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США для нанесення ударів з безпілотних літальних апаратів (БПЛА) по терористам в Лівії збираються задіяти аеропорт в місті Дірку на півночі Нігера. Про це повідомляє The New York Times, передає "РБК-Україна".

За джерелами видання, цей аеропорт протягом декількох місяців вже був задіяний для відправки БПЛА під час розвідувальних операцій. Згодом апарати мають бути задіянні для нанесення ударів по терористам з "Ісламської держави" та "Аль-Каїда".

Також видання повідомило, що з початку року була значно розширена територія аеропорту, а також побудована нова злітно-посадкова смуга.

Ще на початку серпня 2018 року журналіст NYT спостерігав, як з аеропорту злітали апарати, що дуже нагадують БПЛА. Міністр внутрішніх справ Нігера на це повідомлення лише відповів, що "все, що я знаю, - це те, що вони американські".

Нагадаємо, армія США проведе військові навчання в Сирії. Заява про проведення військових навчань було опубліковано на сайті Центрального військового командування США.

Джерело: РБК-Україна

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