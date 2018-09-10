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День в ООС: Бойовики 11 разів порушили "режим тиші"

10 вересня, 2018 - 18:54
Фото Артема СЛІПАЧУКА, «День»

У понеділок, 10 вересня, бойовики російського гібридного війська 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в тому числі стріляли із забороненого озброєння.

Як повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил, окупанти вели прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населених пунктів Кримське, Золоте, Луганське, Шуми та Павлопіль.

Позиції українських військових в районі населеного пункту Луганське були обстріляні з заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби не допущено. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил", - зазначили у штабі.

Джерело: День

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